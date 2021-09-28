В Киеве пьяный отморозок посреди улицы зарезал прохожего

В Киеве на Оболони между пьяным мужчиной и прохожим возник конфликт. Во время которого злоумышленник ударил ножом потерпевшего в грудь. Двое жителей дома, которые стали свидетелями преступления, предоставили приметы правонарушителя и вызвали полицию.

В полицию Киева от врачей поступило сообщение о том, что на улице Дубровицкой они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Свидетелями происшествия стали двое жителей дома, которые запомнили приметы правонарушителя и предоставили их правоохранительным органам.

Как оказалось, выпивший на улице подошел к прохожему и вступил в конфликт, а дальше достал нож и дважды ударил им оппонента в грудь. От полученных травм пострадавший сразу умер. В течение часа правоохранители установили личность нападавшего и задержали его по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 26-летний киевлянин.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, а судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.