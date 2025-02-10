До довічного ув’язнення засуджено тячівця, який вбив свого малолітнього сина
Суд виніс вирок жителю Тячівського району, який був затриманий поліцієї за жорстоке вбивство свого однорічного сина. Йдеться про злочин, що трапився влітку 2022 року у одному із сіл району.
Тоді співробітники Тячівського районного відділу поліції встановили, що 30-річний фігурант наніс численні ножові поранення своєму сину, якому на той момент був 1 рік і 10 місяців. На момент скоєння злочину інші члени родини перебували на подвір’ї дворогосподарства. Вони помітили, що чоловік раптово вибіг з помешкання, зайшли всередину та виявили там дитину з численними ножовими пораненнями. Рідні викликали «швидку», проте лікарям врятувати хлопчика не вдалося.
Оперативникам кримінальної поліції вдалося затримати зловмисника за «гарячими слідами» – він переховувався у лісі.
Його одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання. Весь період досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Слідчі кваліфікували його дії за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство малолітньої дитини.
На підставі зібраної поліцейськими доказової бази, суд призначив злочинцеві покарання – довічне позбавлення волі.Tweet