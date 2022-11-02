згуртованість та небайдужість: у запоріжжі поліцейські за допомогою громадян викрили грабіжника

У травні цього року невідома особа пограбувала магазин. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та користувачів міських інтернет-видань фігуранта було викрито. Йому повідомлено про підозру в скоєнні тяжкого злочину. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Подія сталася 13 травня. Невідомий чоловік скоїв грабіж та наніс тілесні ушкодження продавчині магазину жіночої білизни, розташованого на проспекті Соборний.

Особу та місцезнаходження злочинця поліцейським допомогли встановити небайдужі містяни, які побачили орієнтування в різних інтернет-пабліках. Виявилось, що зухвалий злочин скоїв 57-річний місцевий мешканець, раніше вже судимий за розбій.

Чоловік лише рік тому звільнився з місць позбавлення волі, але знову взявся за старе.

Він свою провину не став заперечувати та пояснив, що пограбував магазин та напав на продавчиню під дією оковитої.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4. ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція Запоріжжя вдячна містянам та адміністраторам громадських інтернет-пабліків за активність і небайдужість. Бережемо правопорядок на Запоріжжі разом!

Відділ комунікації поліції Запорізької області