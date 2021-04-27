Киянина судитимуть за підпал автомобіля працівника «Радіо Свобода»
Броварською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 171 КК України).
Розслідуванням встановлено, що вночі 17 серпня 2020 року в м. Бровари група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалили автомобіль марки «КІА», що належав водію «Радіо Свобода» — члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб. Перебуваючи у дворі багатоповерхівки, вони кинули на передню частину автівки предмет, від якого транспортний засіб загорівся та був повністю знищений.
Наразі матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської обласної прокуратури
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