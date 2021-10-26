В России сутенерша «натравила» насильников на «забастовавшую» подопечную

Женщина из личных неприязненных отношений решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка.

В Барнауле (Россия) сутенерша «натравила» на подругу двух сообщников, которые ее изнасиловали.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В начале апреля 2021 года 20-летняя осужденная из личных неприязненных отношений решила отомстить своей знакомой за то, что она больше не захотела оказывать интимные услуги за плату и тем самым лишила ее заработка. Женщина арендовала квартиру, в которую пригласила двух мужчин 37 и 27 лет, а затем обманным путем позвала девушку в гости. Там они ее избили и изнасиловали.

«На протяжении ночи мужчины насиловали девушку и совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

После того, как злоумышленники уснули, потерпевшая выбралась из квартиры через окно и позвала на помощь. Испугавшись, что насильники могут проснуться, она спрыгнула вниз, где ее поймал сотрудник транспортной полиции.

Подсудимых признали виновными в инкриминируемых им деяниях и назначили наказание каждому в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в пользу потерпевшей в размере почти 187 тысяч гривень.

Все трое признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека). // УНИАН