На Уманщині громадянин Ізраїлю хотів привласнити земельну ділянку

Черкаською обласною прокуратурою встановлено факт незаконного вибуття земельної ділянки площею 0,1000 га, вартістю понад 5,5 млн грн, з комунальної власності територіальної громади м. Умані.

Так, за даними досудового розслідування, за відсутності рішення Уманської міської ради про надання у власність спірної земельної ділянки, громадянин України здійснив державну реєстрацію права приватної власності на неї за собою, а в подальшому відчужив іноземцю – громадянину Ізраїлю.

За результатами розгляду позову Уманської окружної прокуратури місцевим судом взято до уваги переконливі доводи прокурора про незаконність вибуття земельної ділянки з комунальної власності та витребувано її на користь Уманської територіальної громади.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури