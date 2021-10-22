Киянина судитимуть за розбійний напад на Троєщині

Зловмисник зайшов до поштового відділення та, погрожуючи ножем працівниці, забрав з каси двадцять дві тисячі гривень. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія трапилася у серпні цього року на вулиці Драйзера. Тоді до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад на відділення пошти. На вказану адресу прибули слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, кінологи.

Слідча Деснянського управління поліції Ніна Головська розповіла про те, що невідомий зайшов до приміщення та, погрожуючи ножем працівниці закладу, забрав з каси двадцять дві тисячі гривень:

«Співробітники карного розшуку менш ніж за шість годин виявили та затримали 35-річного киянина у Київській області, відстеживши його маршрут пересування по записах із камер спостереження. Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, за які більше десяти років провів за ґратами. Під час досудового розслідування чоловік перебував під вартою».

Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище. Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду для прийняття рішення по суті. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва