Киянина затримали з наркотиками та гранатою РГД-5

Гранату РГД-5 та наркотичні «солі» вилучили і направили на експертні дослідження. Розпочато кримінальні провадження. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили чоловіка, який за місцем мешкання зберігав гранату.

Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Андрій Товмацький, правоохоронці провели санкціонований обшук в квартирі чоловіка, де виявили та в подальшому вилучили гранату РГД-5 і запал до неї, а також кристалоподібну речовину фіолетового кольору, ззовні схожу на «PVP» :

«28-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Наразі слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Зловмиснику уже повідомлено про підозру за незаконне поводження з бойовими припасами, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Експертиза вилучених речовин, схожих на наркотичні, ще триває».

Відділ комунікації поліції Києва