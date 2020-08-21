Киянина затримали за розбійний напад на жінку

Слідчі повідомили нападнику про підозру у скоєнні злочину та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За скоєне затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва зателефонувала 37-річна жінка та повідомила про те, що на напав невідомий. Для з’ясування обставин оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу та розшуковців.

Як розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, правоохоронці опитали потерпілу, яка надала опис нападника:

«За годину ми розшукали 35-річного киянина та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нам він зізнався, що на вулиці Бакинській підбіг до жінки, застосував газовий балончик та забрав сумку з гаманцем».

Затриманому слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва