Киянину оголосили про підозру за ножове поранення знайомого

Під час розпиття спиртних напоїв між двома товаришами відбувся конфлікт через ревнощі до спільної знайомої. Фігурант двічі вдарив потерпілого ножем, а після скоєного одразу втік. За свої дії підозрюваний наступні вісім років може провести за ґратами.

До поліції Києва звернулась мешканка будинку на вулиці Івана Виговського з повідомленням про те, що вона виявила свого сусіда з тілесними ушкодженнями.

За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу, лікарів та співробітників кримінальної поліції.

Як повідомив начальник слідчого відділення із розкриття злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи Подільського управління поліції Олександр Богайчук, на місці події правоохоронці провели невідкладні слідчі дії та встановили, що під час застілля між двома товаришами виник конфлікт на ґрунті ревнощів:

«Ми з’ясували, що потерпілий раніше зустрічався з жінкою, яка в даний час перебуває в стосунках з фігурантом. Тієї ночі власник оселі зателефонував до неї, а коли телефонну розмову почув підозрюваний, то схопив ніж та двічі вдарив ним свого опонента у живіт та груди. Після скоєного зловмисник втік».

Лікарі госпіталізували чоловіка до медичного закладу. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та згодом встановили місце знаходження порушника.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури 46-річному місцевому мешканцю було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України — це умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі слідчим підготовлено клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі» — додав Олександр Богайчук.

Відділ комунікації поліції Києва