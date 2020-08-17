Киянину оголосили про підозру за замах на зґвалтування дівчини

Дії зловмисника зупинила перехожа, кроки якої він почув та втік. Зараз затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернулася 19-річна дівчина з повідомленням про те, що наглядно знайомий намагався її зґвалтувати. На місце події відразу виїхали працівники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів слідчий Голосіївського управління поліції Сергій Ольшевський, напередодні киянка загубила сумку, яку нібито знайшов її наглядно знайомий, і вони домовилися про зустріч:

«Під час передачі речей чоловік почав чіплятися до дівчини та повалив на землю. Потерпіла почала чинити опір і кричати. У цей момент неподалік проходила жінка, кроки якої почув зловмисник, а відтак він злякався і втік. За отриманими прикметами оперативники встановили особу та розшукали правопорушника. Це – киянин, 1969 року народження, який не має постійного місця проживання. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, за які відбув покарання у сукупності більше тридцяти років».

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження та оголошено фігуранту про підозру у вчинені злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Незакінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва