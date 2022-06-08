Київська облпрокуратура конфіскувала в дохід держави цінне майно вартістю понад ₴16 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

У ході досудового розслідування правоохоронні органи області запобігли спробі ввезення контрабандою на митну територію України цінного майна вартістю понад 16 млн грн.

Вказане майно вилучене та арештоване.

З метою наповнення державного бюджету та подальшої підтримки Збройних Сил України для відсічі збройної агресії РФ, прокурори звернулися до суду з клопотанням про його конфіскацію в дохід держави.

Судом визнано обґрунтованим клопотання прокурора про спеціальну конфіскацію майна, яке було предметом контрабанди, та ухвалено рішення про його стягнення в дохід держави.

Київська обласна прокуратура