Київські оперативники затримали двох чоловіків за розбійний напад на сумчанина

На платформі залізничного вокзалу зловмисники пригрозили потерпілому ножем та відібрали у нього цінні речі. Тепер за скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на площі Вокзальній. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив наряди поліції.

«Нам потерпілий розповів про те, що на платформі залізничного вокзалу до нього підійшли двоє невідомих і, погрожуючи ножем, відібрали мобільний телефон, навушники та гроші. Також він детально описав нападників, яких ми протягом години затримали. У одного з них при поверхневому огляді ми виявили чужі речі, а в іншого – ніж», — розповів заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Руслан Мангуш.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились жителі Київської та Черкаської областей, 1990 і 1986 років народження, раніше судимі за крадіжки.

За даним фактом слідчий відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва