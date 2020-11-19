Київські правоохоронці затримали дует квартирних злодіїв

У Шевченківському районі столиці зловмисники намагались викрасти з помешкання грошові кошти та ювелірні вироби. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

На пульт централізованого спостереження управління поліції охорони у місті Києві надійшов сигнал «Тривога» з квартири, що у будинку на вулиці Назарівській. На місце події негайно прибули екіпажі поліції охорони та слідчо-оперативна група управління поліції.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, по прибуттю правоохоронці виявили квартиру на восьмому поверсі, в яку проникли невідомі:

«На виході з помешкання наряд поліції охорони затримав незнайомця, а у квартирі ми затримали його спільника. У подальшому ми встановили, що один зі зловмисників зайшов до під’їзду та навмисно закрив парасолькою камеру відеоспостереження, поки його подільник пройшов повз. Далі вони проникли у квартиру, де знайшли іноземну валюту, ювелірні вироби та наручні годинники, які намагалися винести».

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканець міста Херсон, 1985 року народження, та житель столиці, 1982 року народження.

«За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною третьою статті 185 (Закінчений замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі», — додав Євген Болюбаш.

Відділ комунікації поліції Києва