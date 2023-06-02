Службову особу Укрзалізниці підозрюють у розтраті бюджетних коштів

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2018-20 роках начальник одного зі структурних підрозділів на Харківщині акціонерного товариства «Українська залізниця» розробив схему розтрати бюджетних коштів.

Так, він вносив завідомо неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу про відпрацьований робочий час підпорядкованих йому працівників.

Насправді ж його колеги перебували в той час за кордоном, але по відомостях, які вносив підозрюваний в офіційні документи, вони нібито знаходились на роботі.

Своїми діями підозрюваний завдав державі збитків на загальну суму майже 65 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура