На Сумщині ліквідовано підпільні кол-центри, які виманювали у людей доступ до банківських рахунків

Співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних кол-центрів у Сумській області. Шахраї використовували дзвінки операторів, щоб вивідати у людей інформацію про їхні банківські рахунки. Потім зловмисники знімали гроші і частину з них переправляли місцевому кримінальному авторитету.

За наявною інформацією, до протиправної діяльності кол-центрів залучили майже 70 осіб. Зловмисники придбали бази даних банківських установ і телефонували їхнім клієнтам. Точна сума «доходів» ділків встановлюється, але попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.

Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу чи кредит. Це дозволяло їм входити у довіру до «клієнтів», які охоче віддавали власну персоніфіковану інформацію. Як наслідок – зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти.

Частина цих коштів йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета — «Льори Сумського». Наразі він втік з України і переховується від правоохоронців за кордоном.

У межах кримінального провадження здійснюються відповідні процесуальні дії.

Заходи із виявлення зловмисників проводили співробітники Управління СБУ у Сумській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ