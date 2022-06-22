Київські слідчі повідомили про підозру домашньому насильнику з Лісового масиву

Правоохоронці довели вину фігуранта, який систематично ображав та погрожував фізичною розправою жінці у присутності 9-річної онуки. За скоєне йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у минулому році 54-річна киянка вперше звернулася в правоохоронні органи із заявою про домашнє насильство в родині. Потім жінка повторно скаржилася на дії свого чоловіка, який ображав її та погрожував фізичною розправою.

Співробітники сектору з протидії домашньому насильству встановили, що подружжя офіційно розлучене, проте продовжують проживати в одній квартирі на вулиці Матеюка у Деснянському районі столиці. Крім того, в помешканні проживає 9-річна онука, на очах якої кривдник регулярно цькує, принижує, а іноді погрожує застосувати силу відносно потерпілої. Поліцейські притягували 58-річного чоловіка до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 та за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — вчинення домашнього насильства, та виносили термінові заборонні приписи. Однак чоловік не припиняв протиправні дії, тож правоохоронці відносно нього розпочали досудове розслідування.

У рамках відкритого кримінального провадження розпочатого за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство, слідчі Деснянського управління поліції повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва