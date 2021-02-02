Конфлікт водіїв перейшов у бійку: патрульні розшукали та затримали ймовірних нападників (відео)

Днями патрульні отримали виклик на міст Метро. На лінію 102 звернувся очевидець події. Зі слів чоловіка: побачив, що компанія чоловіків з одного автомобіля б’ють водія іншого.

На відпрацювання виклику направилися патрульні як з лівого, так і з правого берега.

Перші опитали потерпілого водія Renault, який пояснив, що на дорозі, під час руху виник конфлікт з іншим водієм. Його автомобіль заблокували, а після, з іншого автомобіля до Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері та завдав йому декілька ударів.

Під час події у салоні крім нього перебували дружина, сестра та немовля.

Врешті пасажири та водії обох автівок були залучені у конфлікт.

Після бійки незнайомці поїхали з місця, а чоловіку знадобилася допомога лікарів.

З’ясувавши прикмети ймовірних нападників та марку автомобіля, інспектори взялися шукати кривдників. На мосту Метро інспектори помітили двох осіб, що підпадали під опис та затримали їх. Громадяни не заперечували участі у конфлікті.

Патрульні передали затриманих слідчо-оперативній групі Дніпровського управління поліції для надання правової кваліфікації діям громадян.

Патрульна поліція Києва