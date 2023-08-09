В Івано-Франківську повідомили про підозру черговому бойовику, який воював на боці ворога на Луганщині

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Луганщини, який воював на боці окупантів. Йому інкримінують державну зраду, колабораціонізм та участь у терористичній організації ( ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3).

Слідством встановлено, що підозрюваний у 2014 році перейшов на бік ворога та вступив на військову службу до нфз терористичної організації «лнр».

Спочатку був «стрілком» батальйону «Заря», підпорядкованого так званому «луганському обласному військкомату лнр», а потім перейшов на контрактну службу до мотострілецької бригади «народної міліції лнр».

У квітні 2022 року як прихильник збройної агресії він самомобілізувався і був зарахований до 3-ої роти 1-го батальйону 4-ої мотострілецької бригади нзф «лнр». У складі цього підрозділу бойовик будував фортифікаційні споруди для військових «лнр»/рф та чергував на позиціях.

Він також здійснював розвідку позицій Збройних Сил України щодо особового складу та техніки поблизу селища Новотошківське Сєверодонецького району.

Підозрюваний брав участь у боях проти українських військових у населених пунктах Донецьке, Врубівка, Збірне, Ниркове.

Військовослужбовці Збройних Сил України взяли його в полон 6 вересня 2022 року на околицях села Ниркове Сєверодонецького району.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура