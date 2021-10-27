Київські слідчі повідомили жінці про підозру за вбивство співмешканця

Під час вживання алкоголю між цивільним подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ніж та кілька разів ударила чоловіка. Поліцейські затримали правопорушницю на місці злочину. Їй загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що в одній із квартир на вулиці Зодчих він став свідком вбивства. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Святошинського управління поліції Петро Токар, по прибуттю правоохоронці виявили без ознак життя 52-річного власника квартири, на тілі якого судово-медичний експерт виявив близько десятка колото-різаних ран:

«Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та встановили, що до злочину причетна співмешканка померлого. З’ясувалося, що напередодні цивільне подружжя спільно із заявником розпивали алкогольні напої. Через давні образи між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого жінка схопила ніж та почала бити ним у різні ділянки тіла чоловіка. Потерпілий помер на місці, а свідок покинув помешкання, однак згодом повернувся та викликав поліцію».

Раніше не судиму уродженку Рівненської області, 1982 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду квартири та речей затриманої слідчі вилучили із жіночої сумки, ймовірно, знаряддя вчинення злочину – ніж, який направили на експертизу.

Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва