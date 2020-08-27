Київводоканал попереджає про появу «сантехнічних» шахраїв

Звертаємо увагу споживачів, що на під’їздах будинків почали з`являтись оголошення про послуги «обробки зливу раковини, ванни та туалету без зняття труб», що нібито необхідні у зв`язку зі збільшенням водопровідних засмічень.

Оголошення вводить в оману мешканців та створює враження, що зазначені роботи потрібно виконувати обов’язково.

Київводоканал попереджає, що не має жодного відношення до подібної діяльності. Рекомендуємо не телефонувати за вказаними номерами та не відчиняти двері особам, що пропонуватимуть подібні послуги.

Просимо представників ЗМІ максимально поширити зазначену інформацію серед населення та попередити мешканців про дії ймовірних шахраїв, які для одержання прибутку навмисне створюють оголошення, що вводять людей в оману.

Оголошення для споживачів від ПрАТ «АК «Київводоканал» обов’язково містять повну назву підприємства та актуальні контактні телефони для ідентифікації та перевірки інформації.

Київводоканал