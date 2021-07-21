На Херсонщині поліцейські затримали злочинне угрупування наркозбувальників амфетаміну

Працівники Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області спільно зі слідчими обласного главку поліції, за процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури, силової підтримки спецпідрозділу КОРД та працівників РПОП ГУНП задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували нарколабораторію та збували амфетамін на території області.

Поліцейські з’ясували, що до складу злочинного угрупування входило 5 осіб. Кожен відповідав за свій напрямок роботи. Головний фігурант, 46-річний херсонець, отримував поштою оптові партії прекурсорів, які зберігав у квартирі своєї співмешканки. Потім передавав прекурсори 47-річному спільнику, який вдома за допомогою лабораторного обладнання виготовляв амфетамін. Наркозілля розфасовували та пакували у зіп-пакети, які передавали для збуту ще двом фігуранткам, які підшукували клієнтів та збували готову «продукцію» жителям Херсона й області різними шляхами: поштовими відправленнями, через так звані «закладки» та «із рук в руки».

Як розповів заступник начальника Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Олександр Славінський, в ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські знайшли і вилучили 60 доз амфетаміну, 4 пляшки з невідомою рідиною, пакет з прекурсорами, медичні шприці, електронні ваги, банківські картки, автомобіль, та інші засоби, за допомогою яких виготовлялась наркотична речовина.

Нині організатора та двох спільників затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області