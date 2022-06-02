Наруга над тілом померлої дитини – прокуратура відстояла в апеляції 7 та 6 років позбавлення волі прийомним батькам

Дніпропетровська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляди сім та шість років позбавлення волі для прийомних батьків за фактом наруги над тілом загиблої вихованки та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 3 ст. 297 , ч. 2 ст. 384 КК України).

Стороною обвинувачення доведено, що влітку 2017 року прийомні батьки звернулися до правоохоронних органів щодо зникнення дитини. У ході розслідування встановлено причетність батьків, які спалили тіло померлої дівчинки, а обвуглені рештки затопили у водоймі. Експертні дослідження показали, що знайдені в річці рештки належать зниклій.

Не погоджуючись з вироком першої інстанції та не визнаючи вину, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

Під час апеляційного перегляду справи прокуратура спростувала аргументи сторони захисту, довела законність та обґрунтованість призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури