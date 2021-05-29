Клиент отравил и изнасиловал вызванную на дом уборщицу

Девушка выпила кофе и потеряла сознание

В Москве 19-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она сообщила, что над ней надругался мужчина, который вышел на нее и представился клиентом.

Пострадавшая подрабатывала уборщицей, откликаясь на объявления на одном из популярных сайтов.

В какой-то момент ей пришло сообщение в мессенджер о новом заказе. При этом «клиент» не стал называть ей конкретный адрес, пообещав вместо этого встретить уборщицу возле метро.

Затем он отвез девушку домой, предложив выпить кофе. Сделав несколько глотков, уборщица «поплыла», чем воспользовался злоумышленник. Он отправил девушку в душ «просвежиться», после чего надругался над ней, а затем посадил в машину и высадил на остановке.

Пострадавшая смогла вызвать такси, однако водитель, увидев ее состояние, вызвал ей скорую помощь. В настоящее время правоохранительные органы ищут насильника, передает РЕН ТВ. // МК