Клірик УПЦ (МП) з Харківщини в інтернеті публічно підтримав дії окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру священнослужителю за фактом створення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині священнослужитель Ізюмської єпархії УПЦ (МП) втік на територію держави-агресора.

Звідти він записав відекоментар на підтримку рф, який був розміщений в Телеграм-каналі прокремлівської партії «Единая Россия».

Священнослужитель розповів про те, що «весь мир воюет против России. Россия — мать, колыбель духовного мира, православия русского».

Далі він додав, що йому шкода загиблих, проте аргументує це «неизбежностью» та порівнює війну, розпочату рф проти України, с «хирургической операцией, в которой нужно вырезать больной орган».

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура