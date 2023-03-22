Взято під варту чергову колаборантку, яка під час окупації стала «посадовицею»

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювана до повномасштабного вторгнення РФ на територію України обіймала посаду головного спеціаліста відділу житлового господарства, містобудування, архітектури та власності Дворічанської селищної ради Куп‘янського району.

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Проте під час окупації смт Дворічна жінка змінила свої погляди та добровільно погодилась працювати на «нову владу».

Вона обійняла посаду «и. о. заместителя начальника Двуречанского отдела территориального управления Купянской ВГА — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства».

Правоохоронці викрили колаборантку. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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