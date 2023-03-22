Взято під варту чергову колаборантку, яка під час окупації стала «посадовицею»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювана до повномасштабного вторгнення РФ на територію України обіймала посаду головного спеціаліста відділу житлового господарства, містобудування, архітектури та власності Дворічанської селищної ради Куп‘янського району.

Проте під час окупації смт Дворічна жінка змінила свої погляди та добровільно погодилась працювати на «нову владу».

Вона обійняла посаду «и. о. заместителя начальника Двуречанского отдела территориального управления Купянской ВГА — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства».

Правоохоронці викрили колаборантку. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура