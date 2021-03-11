На Закарпатті поліцейські затримали росіянина, що перебував у міжнародному розшуку за пограбування

Сьогодні, 11 березня, уночі на пункті пропуску «Ужгород», під час перевірки особи прикордонниками по базі Інтерполу відбулося спрацювання.

На місце події оперативно прибули співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з працівниками Ужгородського районного управління поліції, які з’ясували, що до України намагається в’їхати небезпечний злочинець.

25-річний житель Російської Федерації розшукувався правоохоронними органами Австрії за вчинення на території країни збройного пограбування.

Відповідно до чинного законодавства чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, де він перебуватиме до обрання йому запобіжного заходу.

Надалі вирішуватиметься питання щодо екстрадиції іноземця до країни-ініціатора розшуку.

Поліція Закарпатської області