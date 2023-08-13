Кличко різко відреагував на знесення 200-річного будинку в столиці

Міська влада не дозволяла знесення 200-річного будинку на Подолі. Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко ініціює розірвання Київрадою договору оренди ділянки де була розташована будівля та ухвалення заборони реконструкції та інших дій з будівлями старшими за 100 років без дозволу містобудівної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

Мер Києва Кличко назвав знесення 200-річної садиби на Подолі “кричущим” і заявив, що міська влада не надавала жодних дозволів чи погоджень.

“По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста. По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника”, – заявив мер Києва.

Кличко також зазначив, що ініціює рішення Київради щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста яким понад 100 років, без висновків містобудівної ради, незалежно від того, чи внесений цей будинок в реєстр історичних пам’яток. Він наголосив, що парламент остаточно скасував подібні заборони в січні цього року.

“Зазначу цікавий момент, що Верховна рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України”, – пише Кличко.

Окремо мер Києва розповів про те, що столиця вимагає від Верховної ради ухвалити закон про примусовий викуп у безвідповідальних власників пам’яток архітектури.

“Київ вимагає від Верховної ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки. Цей законопроект стосується охорони культурної спадщини всієї країни”, – резюмував мер Києва.