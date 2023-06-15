Колаборант, який працював у так званій «народній міліції» у окупантів, проведе 12 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним ексслідчого одного з відділень Ізюмського районного управління поліції ГУНП в області в добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації Балаклії 33-річний ексслідчий добровільно обійняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».

Окупанти довірили колаборанту не так і багато: переважно він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

На початку жовтня минулого року поплічника ворога викрили правоохоронці та затримали його.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура