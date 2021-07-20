В Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, сбежавшего из СИЗО
Полиция Одессы объявила о розыске вора-рецидивиста, который сбежал из СИЗО. В городе введена операция «Сирена».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
«Отделом полиции №1 Одесского районного управления разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст 15 и ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Украины, Кутафин Сергей Александрович, 1980 года рождения», — отмечается в сообщении.
Мужчина сбежал из Одесского следственного изолятора. Среди личных примет отмечается:
- рост 170-175 см;
- худощавого телосложения;
- темные, короткие волосы;
- глаза карие;
- на руках и теле имеются царапины;
- был одет в синие джинсы, без обуви.
Сейчас в Одессе введена операция «Сирена». В случае, если вы владеете информацией о местонахождении вора-рецидивиста — обращайтесь по телефонам:
- (048) 765-75-27;
- 102.