В Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, сбежавшего из СИЗО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции .

«Отделом полиции №1 Одесского районного управления разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст 15 и ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Украины, Кутафин Сергей Александрович, 1980 года рождения», — отмечается в сообщении.

Мужчина сбежал из Одесского следственного изолятора. Среди личных примет отмечается:

рост 170-175 см;

худощавого телосложения;

темные, короткие волосы;

глаза карие;

на руках и теле имеются царапины;

был одет в синие джинсы, без обуви.

Сейчас в Одессе введена операция «Сирена». В случае, если вы владеете информацией о местонахождении вора-рецидивиста — обращайтесь по телефонам: