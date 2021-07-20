В Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, сбежавшего из СИЗО

Опубликовано

Полиция Одессы объявила о розыске вора-рецидивиста, который сбежал из СИЗО. В городе введена операция «Сирена».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Сбежал из СИЗО: в Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, введена операция &quot;Сирена&quot;

Фото: сбежавший из одесского СИЗО вор-рецидивист Сергей Кутафин (facebook.com/gunp.odessa)

«Отделом полиции №1 Одесского районного управления разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст 15 и ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Украины, Кутафин Сергей Александрович, 1980 года рождения», — отмечается в сообщении.

Мужчина сбежал из Одесского следственного изолятора. Среди личных примет отмечается:

  • рост 170-175 см;
  • худощавого телосложения;
  • темные, короткие волосы;
  • глаза карие;
  • на руках и теле имеются царапины;
  • был одет в синие джинсы, без обуви.

Сейчас в Одессе введена операция «Сирена». В случае, если вы владеете информацией о местонахождении вора-рецидивиста — обращайтесь по телефонам:

  • (048) 765-75-27;
  • 102.

 

Like

Метки:

Читайте также: