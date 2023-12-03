Колаборанта із Балаклії увʼязнили на 6 років

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав жителя міста Балаклія Харківської області винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 листопада.

За версією обвинувачення із травня і до початку вересня 2022 року обвинувачений був помічником начальника управління окупаційної адміністрації міста Балаклія. Чоловік брав участь в нарадах керівництва, контролював діяльність приватних підприємців, надавав вказівки та розпорядження щодо товарів та послуг, які дозволено продавати на території міста та ін.

У судовому засіданні чоловік переконував, що до співпраці його змусили. Одразу після вторгнення російських військ всі сиділи вдома та нікуди не виходили. Але в квітні вони з кумом один раз їздили за товаром, щоб купити щось поїсти, оскільки всі магазини були закриті. Потім вони почали їздити у Купʼянськ двома машинами і торгували продуктами, орендували місце на ринку. У липні зʼявилися чутки, що будуть затримувати працівників військомату, як колишніх, так і діючих. В обвинуваченого дружина працювала у військкоматі. Він хвилювався, тому дружина з дітьми виїхали до Росії. Після цього до нього на ринку підходили і перевіряли документи, запитували про дружину та сказали прийти в адміністрацію, бо хочуть призначити його на посаду. При цьому пояснили, що коли він не погодиться, то і його і матір затримають. Обвинувачений начебто не виконав цю вимогу і його забрали на підвал, де він пробув 12 днів, схуднувши на 14 кг.

У подальшому його таки призначили помічником «мера» — посада називалася «начальник відділу торгівлі та збуту», хоча він нічого в цьому не розуміє, оскільки останні 15 років працював водієм і не має ніякої освіти. Жодних рішень він сам нібито не приймав, адже все залежало від «мера», але мусив обовʼязково брати участь у нарадах, де присутні були більше 50 осіб. За дорученням «мера» їздив у податкову у Купʼянськ та забирав документи для реєстрації підприємницької діяльності. Інший раз мер доручав обвинуваченому отримати ліхтарі для поліклініки. Заробітну плату, як він стверджує, не отримував. Чоловік каже, що після звільнення міста сам прийшов до поліції на фільтрацію. Під варту його взяли 5 грудня. Вини за собою не відчуває. Родину вивіз до Росії, тому що в інше місце не було можливості вивезти. Сину обвинуваченого було 17 років і він вважав, що його не випустили б.

У суді показання дала директорка ринку, яка розповіла, що окупанти змусили її відновити роботу. Їй сказали, що що єдиною звʼязковою ланкою між ринком та адміністрацією є обвинувачений. Цей чоловік прохав надати йому калькуляцію оплати за місця на ринку. Він бував щодня на ринку протягом години зранку. Чим він займався і яку посаду займав свідок точно не знає. Проте люди, які хотіли торгувати, повинні були звертатися до нього.

Місцеві підприємці підтвердили, що окупаційний мер Балаклії на зборах представив їм обвинуваченого як особу, котра займається оформленням документів для оформлення дозволу на торгівлю. Потім його бачили на ринку в чистому одязі і з папкою. Відомо, що обвинувачений мав особистий кабінет адміністрації на першому поверсі. Водій, який працював в окупаційній адміністрації, підтвердив, що цей чоловік щодня приходив на роботу і він двічі возив його до Купʼянська.

Сусідка обвинуваченого розповіла суду, що в серпні минулого року помітила, що той кудись ходить. Вона запитала, чи не знайшов сусід роботу і той відповів, що знайшов в адміністрації. Яку саме посаду зайняв не казав, але повідомив, що щось повʼязане з торгівлею.

У мережі Facebook опубліковано відео, на якому знято розташовані на столі таблички з іменами та посадами осіб, які мають відношення до керівників відділів тимчасової цивільної адміністрації місті Балаклія у період окупації. Голос за кадром називає прізвище, імʼя та по батькові обвинуваченого і фіксує на камеру табличку з відповідним написом.

Після звільнення міста у розпорядженні слідчих опинилися трудові договори з копіями паспортів, списки фактичних працівників, платіжні відомості та інші службові документи колаборантів.

Так, обвинувачений фігурує в службовій записці, в якій ініціюється створення комісії, щоб провести опис товарів і відновити роботу магазину, власники якого виїхали, відкрити фотостудію в будинку поліклініки, магазин канцтоварів у приміщенні бібліотеки.

В іншому документі «начальник отдела торговли и сбыта» прохав магазин «Екватор» видати як волонтерську допомогу чотири налобних ліхтариків для лікарів для проведення операцій. Також із докуиентів

У судовому засіданні чоловік пояснив, що зайняв посаду, тому що йому погрожували російські військові.

Про це свідчила і мати обвинуваченого. Вона говорила, що син розповів їй про погрози, а сама вона чула їх тільки здалеку. Начебто якась особа агітувала її сина працювати в окупаційній адміністрації, а потім привела до них додому російських військових. Але прізвища цієї особи жінка не знає. Суд поставився критично до таких показань і не брав їх до уваги.

У підсумку суд вирішив, що іншими доказами версія захисту не підтверджується, а значить чоловік співпрацював із окупантами добровільно.

Обвинуваченого засудили до 6 років увʼязнення із конфіскцією майна і забороною обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування строком на 12 років.