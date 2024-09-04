Сторожа школи судили за оприлюднення фото працівників військкомату (ТЦК та СП)

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 серпня.

У квітні 2024-го обвинувачений сфотографував трьох співробітників, які здійснювали оповіщення громадян призовного віку. Далі він розмістив ці фото у Viber-каналі, в якому мешканців Чернігівської області інформують про дислокацію та переміщення нарядів поліції та військовослужбовців ТЦК та СП , щоб уникнути вручення повісток та мобілізації.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Сторони дійшли згоди про можливість виправлення засудженого без відбування тюремного покарання реально.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнили з випробувальним строком 1 рік.

Про обвинуваченого відомо, що він працює сторожем у Прилуцькій гімназії №3.