Раніше судимий мешканець Черкащини убив 24-річну ексспівмешканку: подробиці трагедії

У Черкаській області 39-річний чоловік жорстоко вбив свою колишню співмешканку. Матір двох дітей була молодшою за нього на 15 років.

Першою про цинічний вчинок Миколи дізналася рідна тітка 24-річної Оксани. Закривавлена жінка прибігла до родички, постукала у вікно і впала прямо перед її дверима.

Останніми словами Оксани стало ім’я кривдника: вона зізналася, що смертельні удари ножем у живіт їй наніс колишній чоловік Микола.

Найжахливішим було те, що свідками розправи над матір’ю стали двоє її маленьких дітей, молодша з яких – рідна донька чоловіка.

Жінку не врятували

Сусіди здивувалися, коли побачили, що після скоєного 39-річний Микола і не думав тікати з подвір’я. Більше того, він посміхався і говорив, що якщо Оксана виживе, він “усе одно її доб’є”.

Однак вижити молодій матері, на жаль, не вдалося, і вона померла на реанімаційному столі.

– Хвора поступила у вкрай важкому стані. Пошкоджена була права легеня, діафрагма. Травми хворої були не сумісні з життям. Вона померла на другий день у реанімаційному відділенні, – розповіли медики.

Найближчим часом соцслужби вирішать, із ким проживатимуть діти, які залишилися без матері.

Рокове співпадіння

За приголомшуючим збігом обставин, знімальна група Надзвичайних новин познайомилася із Оксаною всього за кілька годин до її вбивства.

Тоді вона розповідала про інший кривавий злочин, який стався по сусідству. На кадрах можна побачити струнку, красиву і усміхнену жінку.