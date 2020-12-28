За вбивство співмешканки затримали мешканця столичної Троєщини

Під час сварки зловмисник вдарив потерпілу ножем у груди. Від отриманих травм жінка померла на місці. Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Радунській поранено жінку. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група та медики.

На місці події поліцейські з’ясували, що між чоловіком і жінкою у квартирі виник конфлікт через ревнощі. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив потерпілу у грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень 34-річна жінка померла на місці події.

Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, працівники поліції вилучили ніж та направили на проведення експертного дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва