ВАКС націоналізував активи російського олігарха Молчанова у справі про фінансування війни

Йдеться про статутний капітал ТОВ «Аерок» на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і готову продукцію.

Вищим антикорупційним судом задоволено позов Міністерства юстиції України та стягнуто в дохід держави належні російському олігарху активи – ТОВ «Аерок», яке входить до групи компаній «Група ЛСР» (РФ).