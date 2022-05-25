Підприємця судитимуть за крадіжку дубів з урочища Омелянівка у Коростенському районі

Прокурори Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно приватного підприємця за фактом незаконної порубки та перевезення лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Слідством установлено, що злочин скоїв у червні 2019 року приватний підприємець, який займається оптовою торгівлею деревини, лісопильним та стругальним виробництвом, спільно зі своїм приятелем (матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження у зв’язку з оголошенням у розшук).

Так, «чорні лісоруби», екіпірувавшись технікою – КАМАЗом з причепом, у пошуках фактурної деревини породи дуб поїхали з Ємільчинського району аж в урочище Омелянівка, що в Малинському лісогосподарстві. В урочищі, скориставшись послугами осіб, які незаконно спиляли та розкрижували дуби, вже увечері, близько 22.00 год, завантажили деревину на транспорт та намагалися вивезти, навіть не звертаючи увагу на лісову охорону. Коли ж на трасі їх зупинили працівники поліції та запитали дозвільні документи, лісокрадії змогли надати лише недостовірні товарно-транспортні накладні.

На вилучений транспорт та майже 30 м3 дубових колод накладено арешт.

Проведеною судовою експертизою встановлено, що незаконними порубками державним інтересам та довкіллю завдано шкоди на майже 220 тис. грн.

Прокурором, з метою відшкодування заподіяних збитків, заявлено до суду позов про стягнення з обвинуваченого зазначеної суми у повному обсязі.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва окружної прокуратури, проводило відділення № 1 Коростенського райуправління поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури