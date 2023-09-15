Рівненський правоохоронець у складі ОЗГ сприяв втечі ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури старшому дільничному офіцеру одного з відділень поліції повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України організованою групою осіб та в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що правоохоронець був сьомим учасником організованого угруповання, яке налагодило канал втечі з країни військовозобов’язаних чоловіків. Зловмисники використовували вже відпрацьовану схему – через підприємця-перевізника вносили неправдиві відомості щодо ухилянтів до ІС «Шлях» про їх працевлаштування водіями цього підприємства, що давало їм право виїзду за кордон.

Наразі вже встановлені особи більше 40 військовозобов’язаних, які виїхали з країни, скориставшись послугами фігурантів, але назад не повернулись. При цьому загалом за організацію незаконного перетину державного кордону вони сплатили понад 2,5 млн грн.

Злочинну діяльність міжрегіональної групи припинили у травні цього року. Шістьом її учасникам повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи. Тепер до цієї когорти підозрюваних доєднався і правоохоронець.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.