Столичний суд визначив чоловіку покарання за вбивство малолітньої дитини

Зловмисник побив 6-річного похресника до безпритомного стану. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер у лікарні. За скоєний злочин фігурант найближчі тринадцять років проведе за ґратами.

Нагадаємо, подія трапилася влітку 2020 року у будинку на вулиці Шолом-Алейхема, що у Деснянському районі. На спецлінію 102 від лікаря надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки випала 6-річна дитина. На адресу виїхала слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці опитали свідків та встановили, що хлопчику завдав тілесні ушкодження його 38-річний хрещений батько, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через декілька днів від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та повідомили правопорушнику про підозру.

У ході досудового розслідування слідчі назначили судово-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої на момент скоєння злочину фігурант міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У залі суду обвинувачений визнав свою провину.

Слідчі зібрали усі докази вини затриманого та направили обвинувальний акт до Деснянського районного суду, який визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва