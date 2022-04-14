Колаборантів в Україні саджатимуть на 10-12 років

Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору.

Про це УНН інформує з посиланням на прес службу партії «Слуга народу».

“До Кримінального кодексу ми додаємо статтю, яка передбачає покарання за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням окупаційних адміністрацій, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства”, – пояснив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат від фракції Слуга Народу”, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник.

Законопроектом передбачається позбавлення волі всіх, хто в той чи іншій мірі, допомагає країні-агресору, строком від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Також це включає в себе конфіскацію майна.

Законопроєкт також передбачає під час дії воєнного стану можливість спеціального досудового розслідування таких злочинів, а для злочинців – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де слідчий суддя має право не визначати розмір застави.

“Пособництво державі-агресору підриває національну безпеку України, загрожує державному суверенітету, територіальній цілісності, національним інтересам – всьому, що зараз боронять українські військові. Тому колаборанти мають нести найсуворішу відповідальність”, – додав Медяник.