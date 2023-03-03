Колаборантка співпрацювала з ворогом і допомагала у поширенні фейків під час окупації Куп’янщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури жінку визнано винною в колабораціонізмі (ч. 2, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

Прокурори довели вину переселенки з Донецької області, яка, переїхавши до смт Великий Бурлук Куп’янського району, під час окупації населеного пункту активно підтримувала дії РФ проти України.

Прихильниця «руського миру» добровільно обійняла посаду бухгалтера у так званому «Управлении образования Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ. За свою роботу жінка отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно.

Крім того, вона допомагала загарбникам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до РФ та поширювала кремлівські наративи. 5 вересня минулого року колаборантка надала інтерв‘ю російським журналістам «Первого каналу», в якому розповіла, як «з 2014 року чекала на росію».

1 листопада минулого року жінку було затримано в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура