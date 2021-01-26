Колишнього мера Ірпіня судитимуть за службову недбалість, яка коштувала ₴2,7 мільйона

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно колишнього міського голови м.Ірпінь, за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2017 року, колишній голова Ірпінської міськради, погодив та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста. В результаті чого, підряднику були перераховані бюджетні кошти в сумі понад 2,7 млн грн за роботу, яка фактично не була виконана.

Досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури