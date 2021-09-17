Колишнього нардепа Балашова відправили до СІЗО

Колишній народний депутат і кандидат в президенти Геннадій Балашов знову опинився в СІЗО. На цей раз не через конфлікт із поліцією, а у справі трирічної давності про продаж квартири на Печерську.

Балашов пояснив, що згоден перебувати під вартою, але заставу в 9,6 млн гривень виплачувати не буде. Адвокат аналогічно вважає, що застава нереальна і не обгрунтована.

Розслідування проти Балашова стосується епізоду з продажем квартири в 2018 році. Слідство вважає, що нерухомість була реалізована за заниженими цінами, і таким чином був недоплачений обов’язковий державний збір з угоди. Бюджет нібито недоотримав близько 10 мільйонів гривень. Підслідний вважає справу замовною. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»