Колишньому держреєстратору повідомлено про підозру через незаконне відчуження майна столичної громади

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру колишньому державному реєстратору КП «Благоустрій Шевченківського району», який на теперішній час є чинним адвокатом, за фактом здійснення незаконної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у столиці (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, який на час вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді державного реєстратора КП «Благоустрій Шевченківського району», діючи умисно, в інтересах третіх осіб, здійснив незаконну реєстрацію права власності на квартиру по вул. Половецькій у Києві вартістю понад 1, 2 млн гривень, що як відумерла спадщина, згідно Цивільного кодексу України, мала перейти у власність територіальної громади міста Києва.

Зазначені дії ексдержреєстратор здійснив на підставі підроблених документів та з порушенням встановленого порядку державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

В результаті незаконного правочину територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради спричинено матеріальної шкоди у особливо великому розмірі, що є тяжкими наслідками.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні перебуває на завершальній стадії та найближчим часом буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура