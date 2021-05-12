​Колишню топменеджерку СК "Інгосстрах" оголосили в розшук у справі Приватбанку

Їй оголосили про підозру в лютому одночасно з Дубілетом.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню першу заступницю голови правління СК «Інгосстрах» Олену Бичихіну.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Вона є підозрюваною у кримінальній справі №12017040000000531 від 6 березня 2017 року за фактом розтрати коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» перед націоналізацією.

Бичихіній оголосили про підозру в лютому цього року одночасно з ексголовою правління Приватбанку Олександром Дубілетом та його першим заступником Володимиром Яценко, який намагався втекти за кордон на чартерному літаку.

Дубілету і Бичихіній не вдалося вручити підозри через невідоме місцезнаходження.

Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов’язаної з кінцевими бенефіціарами ПриватБанку.

Їх підозрюють за ч. 5 ст. 191 КК України у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем 136 мільйонів гривень.

За версією слідства, у грудні 2016 року тодішні топменеджери Приватбанку Яценко, Дубілет з іншими невстановленими особами розуміли, що Приватбанк перейде державі і вони втратять кошти, а тому змовились і вдалися до розтрати: перерахували 136 мільйонів гривень пов’язаній з банком страховій компанії «Інгосстрах», де на керівній посаді працювала Бичихіна.

Детальніше про це читайте у статті «Арешт топменеджера Приватбанку: подробиці справи».

«Інгосстрах» був страховим партнером Приватбанку перед його націоналізацією. Компанія страхувала всі фінансові ризики позичальників за кредитними картами, а коли в березні 2016 року Приватбанк запустив кредитування населенням інших фізосіб і бізнесменів безпосередньо, саме «Інгосстрах» страхував ризики неповернення коштів.

Формально «Інгосстрах» не був ніяк пов’язаний з Приватбанком і не входив у його банківську групу.

Детальніше про неї читайте у статті «При Приватбанку до націоналізації булу страхова компанія. Що з нею зараз?»