Шахраї ошукали двох буковинців майже на ₴78 тисяч

Внаслідок шахрайських дій постраждали 50-річний житель Дністровського району та 41-річна жителька Чернівецького району. Довірившись аферистам буковинці втратили свої заощадження. Наразі правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення осіб причетних до вчинення протиправних дій відносно краян.

Учора, 5 червня, до відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського райвідділу поліції із заявою про шахрайські дії звернувся житель міста Сокиряни. Заявник розповів, що до нього зателефонував незнайомець та представився працівником служби безпеки однієї з фінансових установ. Під приводом захисту банківських рахунків від кібератак співрозмовник дізнався необхідну інформацію, після чого з рахунку буковинця було знято 29500 гривень.

Ще однією жертвою шахрайської схеми стала 41-річна жителька міста Герца. Під приводом отримання фінансової допомоги в одному із месенджерів, буковинка перейшла за посиланням та ввела необхідні реквізити свого банківського рахунку. В результаті чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошима у сумі понад 48336 гривень.

Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування.

Поліцейські Буковини наголошують: щоб не стати жертвою шахраїв – дотримуйтеся основних правил онлайн-безпеки. А саме:

• нікому не повідомляйте особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі та секретні коди до картки та з SMS-повідомлень);

• якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи;

• використовуйте лише перевірені ресурси та переконайтеся у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ в адресі сайту може означати, що він є фішинговим.

Якщо ви все ж таки потрапили до пастки аферистів — одразу телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області