У Чернігові ліквідували лабораторію з виробництва наркотиків та психотропів зі щомісячним прибутком понад ₴12 млн.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно з кримінальною поліцією Чернігівського райуправління затримали у Чернігові наркоділка, який обладнав лабораторію, де виготовляв психотропи «Alfa PVP» в особливо великих розмірах. Щомісячний злочинний прибуток підозрюваного сягав понад 12 мільйонів гривень.

Затриманню передувала кропітка робота та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності наркоділка.

Під час слідчих дій поліцейські встановили, що нарколабораторія була облаштована у господарському приміщенні одного з автокоопертивів Чернігова. Щомісяця наркоділок виготовляв понад 30 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини «Alfa PVP».

Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» провели затримання та санкціоновані обшуки за місцем облаштованої лабораторії та у помешканнях зловмисника.

Під час обшуків поліцейські виявили велику кількість різноманітного обладнання для виготовлення психотропних речовин – спеціальні холодильники, колби, штативи, градусники, скляні та пластикові ємності з хімічною рідиною.

Також поліція вилучила 15 пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою близько 50 кілограмів, пластикові каністри з хімічними рідинами загальним об’ємом понад 250 літрів, а також речовину, що схожа на психотропи «Alfa PVP» об’ємом 17 літрів, порошкоподібну речовину жовтого кольору вагою приблизно 200 г., пластикові ємності з невідомою речовиною білого кольору, а також понад сотню набоїв до автоматичної зброї.

Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.

Зловмисника поліція затримала у порядку статті 207 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці задокументували повний цикл виробництва наркотичних засобів від отримання прекурсорів до виготовлення психотропних речовин. Слідство встановило, що готовий наркотичний засіб наркоділок фасував і розповсюджував шляхом «мастер-кладів» та «закладок» по Чернігову та області.

Слідчі Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури планують повідомлення зловмиснику про підозри за ознаками злочинів передбачених:

статтею 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

статтею 313 Кримінального кодексу України (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами).

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області