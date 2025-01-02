Коломийські поліцейські оперативно затримали палія магазину

1 січня на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя с. Печеніжин, Коломийського району про те, що невідома особа підпалила двері його продуктового магазину.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Коломийського районного відділу поліції та оперативні працівники. Під час підпалу ніхто не постраждав.

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події, вилучили сліди взуття, а також сірники та інші речові докази. Правоохоронці опитали очевидців, вилучили відео з камер спостереження.

Поліцейські встановили, що фігурант облив вхідні двері торгового закладу легкозаймистою речовиною та підпалив. Опісля з місця події втік.

Співробітники поліції за лічені години розшукали та затримали у Коломиї особу причетну до підпалу, ним виявився 38-річний мешканець Печеніжина.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотив вчинення злочину.

Палія слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії інкримінують за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

За скоєне фігуранту загрожує максимальне покарання до десяти років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини