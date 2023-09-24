Колишній адвокат Рибін підозрюється у колабораціонізмі

Управління Служби безпеки України підозрює колишнього українського адвоката Валентина Рибіна в колабораційній діяльності.

Як йдеться у тексті підозри, не раніше 1 листопада 2022 року Рибін добровільно обійняв посаду в окупаційній адміністрації в Херсонській області.

Він став виконувачем обовʼязків директора організаційно-правового та адміністративно-господарського департаменту «Міністерства інформаційної політики Херсонської області». На цій посаді Рибін займався кадровою політикою, розпоряджався бюджетними коштами і укладав договори на придбання товарів, робіт і послуг для «міністерства».

На початку серпня 2023 року відбулася реорганізація — «міністерство» ліквідували і його функції передали окупаційному «Управлінню інформаційної політики Херсонської області». Рибін очолив окупаційну комісію з ліквідації «міністерства».

Дії Рибіна кваліффкують як добровільне зайняття в окупаційному органі посади, повʼязаної з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями (ч.5 ст.111-1 КК). Йому загрожує від 5 до 10 років тюремного покарання.

Нагадаємо, що раніше Рибіну також оголосили підозру в підтримці збройної агресії Росії ( ч 1 ст. 436-2 КК).

10 березня 2022 року, в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ, Рибін виїхав до Іспанії. Йому вдалося перетнути кордон у воєнний час як батьку трьох малолітніх дітей.

19 березня 2022-го Рибін зробив пост у Facebook, закликавши українців припинити опір. У своїй публікації він скористався нацистським символом «Z», обраним росіянами для позначення «спецоперації» в Україні.

У вересні 2022-го кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Тернопільської області за порушення правил адвокатської етики позбавила Рибіна права займатися адвокатською діяльністю.

Рибін був адвокатом блогера Анатолія Шарія і у 2020-му балотувався до Київської міської ради від його партії. Також захищав інших проросійських діячів, наприклад, Станіслава Єжова, колишнього перекладача прем’єр-міністра України, звинуваченого у державній зраді на користь Росії. А ще представляв у суді бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на боці терористів «ДНР». // Судовий репортер