Колишній очільник податкової Тернопільщини приховав у деклараціях понад ₴23 млн.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Посадовець вніс до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки недостовірні відомості на понад 23,4 млн гривень.

За результатами перевірки НАЗК, ініційованої слідчими ДБР, у декларації за 2022 рік виявлено недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн, а в декларації за 2023 рік — на понад 9,7 млн грн.

Зокрема, колишній посадовець не вказав інформацію про:

два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він із родиною фактично проживав;

земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти.

Попри офіційні заперечення посадовця щодо користування зазначеним майном, зібрані докази свідчать, що його мати фактично не користувалася цією нерухомістю.

Дії ексслужбовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, у 2022 році посадовця було звільнено з органів ДПС після затримання його заступника на хабарі у 5 тисяч доларів США.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань