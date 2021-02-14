На Чернігівщині селянин заявив про вбивство, щоб поліцейські розчистили сніг у його дворі

Житель с. Грибова Рудня Чернігівської області зателефонував до поліції і повідомив, що вбив свого вітчима. Згодом з’ясувалося, що ніякого вбивства не було, а чоловік викликав поліцейських, щоб ті розчистили сніг біля його будинку.

Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Юлія Ковтун.

З її слів, заявник сказав, що вдарив вітчима ножем у груди і тепер той не дихає. Більше інформації про стан родича чоловік не надав, однак просив відправити наряд поліції та спеціальну техніку. Пояснив це тим, що до його дому на легковому транспорті не проїхати.

Коли на місце виклику прибула група патрульних поліцейських, виявилося, що 34-річному заявнику не сподобалося, що біля його будинку не почищений сніг. Тому він зателефонував до поліції та повідомив про вигадане вбивство.

На чоловіка склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Стаття передбачає штраф від 51 до 119 грн. // LB.ua